Incluye a los diabéticos: revelan los beneficios del ejercicio físico bajo el agua

Suscríbete a nuestros canales

El ejercicio físico no solo es una practica para mantenerse en forma y perder peso, también ayuda con el bienestar y la salud. Si estás negada a llevar a cabo alguna de estas actividades porque no te sientes cómoda con la ropa que se utiliza, o no te gusta asistir a un gimnasio, por ejemplo, no te desanimes, el ejercicio físico bajo el agua es una alternativa que, además, aporta muchos beneficios.

¿El ejercicio físico bajo el agua es apropiado para ti?

Los también conocidos como ejercicios acuáticos resultan una actividad con muchos beneficios para la salud, pues ayudan a reducir el estrés, mejorar la resistencia y fuerza muscular, y cuidar la salud cardíaca.

Hacer ejercicios en el agua mejora la respiración y fortalece la musculatura respiratoria, porque como indica Alberto García Bataller, doctor en ciencias de la actividad física, si no coordinas cuando estás sumergido en el agua te ahogas.

Por lo tanto, los ejercicios aeróbicos acuáticos que usualmente se recomiendan a las personas con sobrepeso u obesidad, porque ayuda a fortalecer el cuerpo, perder peso, reducir el tamaño de la cintura, mejorar su confianza, salud y bienestar; también son una buena opción para las personas que no pueden tolerar la presión del ejercicio en tierra, e incluso a pacientes con artritis, que sufren del corazón o diabéticos.

Datos científicos

Según un estudio elaborado en la Universidad Nacional Pukyong, en Corea del Sur, y publicado en la revista BMJ Open, señala que el ejercicio aeróbico acuático en comparación con otros tipos de ejercicios en personas con sobrepeso u obesidad, son más efectivos en cuanto a la pérdida de peso y disminución de las medidas de la cintura.

En dicho estudio, las mujeres mayores de 45 años que se ejercitaron durante 10 semanas fueron las más beneficiadas, y no solo al alcanzar una pérdida considerable de peso, sino que, además, se atrevieron a usar trajes de baño y meterse al agua para ejercitarse.

Por otra parte, aunque los diabéticos no fueron parte de este estudio, estos también pueden verse favorecidos pues tanto la natación como el aerobic acuático pueden ayudar a controlar el peso, los niveles de glucosa en sangre, mejorar la resistencia a la insulina y reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con esta patología, como las enfermedades cardíacas.

Freepik

Ventajas

- No produce daños articulares.

- Se produce un gasto metabólico, porque el cuerpo gasta energía adicional intentando compensar la temperatura, ya que generalmente el cuerpo está a 36 grados, mientras que el agua de una piscina suele estar entre 26 y 27 grados.

- Mejora la movilidad y funcionalidad del cuerpo.

- Controla los niveles de glucosa.

- Aumenta la coordinación.

- Fortalece los músculos del sistema cardiorrespiratorio.

- Ayuda a trabajar la confianza y la autoestima.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube