Exclusividad en Los Roques: este es el costo del mega yate que sorprendió en Semana Santa

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La reciente aparición del megayate “Barbara” en el archipiélago de Los Roques captó la atención de turistas y habitantes durante la temporada de Semana Santa.

Esta embarcación de lujo, valorada en más de 150 millones de dólares, destacó por su imponente presencia y por el despliegue de seguridad que la rodeaba, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados en la zona.

El yate, considerado uno de los más exclusivos del mundo, no solo llamó la atención por su tamaño, sino también por sus características de alto nivel, según el medio digital Notivenezuela24hrs.

Entre ellas, la presencia de un helicóptero a bordo, lo que evidencia el tipo de operaciones privadas y el nivel de exclusividad que rodea a este tipo de embarcaciones utilizadas por grandes inversionistas internacionales.

Construido por la firma Oceanco, el “Barbara” cuenta con cerca de 90 metros de eslora y múltiples espacios diseñados para el confort. Sus instalaciones incluyen áreas recreativas, zonas de descanso y servicios comparables a los de un hotel cinco estrellas, lo que lo posiciona como un referente dentro del turismo de lujo a nivel global.

Propiedad y exclusividad

El megayate pertenece al inversionista estadounidense Félix Baker, vinculado al sector financiero y de biotecnología. Su propiedad sobre esta embarcación confirma el perfil exclusivo del “Barbara”, que forma parte de una flota de lujo destinada a un grupo muy reducido de propietarios a nivel mundial.

La llegada del “Barbara” reafirma la posición de Los Roques como uno de los destinos más llamativos del Caribe. Sus paisajes, aguas cristalinas y condiciones naturales continúan atrayendo a visitantes de alto perfil, incluidos propietarios de yates de gran escala.

Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la razón de la visita ni el tiempo de permanencia del yate en aguas venezolanas, su aparición ya se considera uno de los acontecimientos más destacados de la temporada.

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