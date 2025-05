Cristiano Ronaldo ficha a la chef "Boukie": pagará una fortuna por sus servicios

Suscríbete a nuestros canales

La joven influencer y chef española Marta García Bou, conocida en redes sociales como Boukie, está a punto de vivir una experiencia culinaria de ensueño, y altamente lucrativa. La creadora de contenido, que ya conquistó el paladar del cantante Quevedo, ha revelado que será la chef privada de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo y su familia durante sus vacaciones en yate en Ibiza.

La noticia, que ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación, fue desvelada por la propia Boukie en el pódcast de Kapra. Con su característico desparpajo, la ingeniera industrial convertida en estrella de los fogones online contó cómo Georgina Rodríguez, pareja del futbolista portugués, la contactó directamente a través de Instagram.

"Me quiere como chef privado para que me vaya al yate que tiene en Ibiza una semana", confesó Boukie, dejando entrever la magnitud de la oferta. Ante la inevitable pregunta sobre la retribución por sus servicios culinarios de alto nivel en un entorno tan exclusivo, la respuesta de la influencer no dejó lugar a dudas: "Imagínate la pasta que me van a pagar... un poquito más de un kilo", es decir, una cifra que supera el millón de euros por tan solo siete días de trabajo.

La propia Boukie atribuye el interés de Georgina en su cocina a su pasión por la buena mesa y a la exposición que ha ganado gracias a sus exitosas redes sociales, donde comparte sus creaciones culinarias con cientos de miles de seguidores.

Más allá del impresionante salario, Boukie también compartió algunos detalles sobre las exigencias del trabajo. "Si a las 2 de la mañana quieren un entrecot, yo me despierto a las 2 de la mañana y se lo hago", explicó, anticipando una semana intensa y sin horarios fijos, especialmente al tener que atender los posibles antojos de los más pequeños de la familia Ronaldo. "Va a ser un show", sentenció con una mezcla de entusiasmo y anticipación ante este nuevo y millonario desafío en alta mar. Sin duda, una oportunidad única que catapultará aún más la carrera de esta joven chef influencer.

