Horóscopo del 7 de junio: Es una etapa donde hay que sanar heridas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El planeta Mercurio te está ayudando para que sigas avanzando con un poderoso sextil positivo. Este es el momento adecuado para avanzar y poner en marcha el plan de acción que ya tenías en mente. Ahora el viento sopla a tu favor y tienes luz verde en su máximo nivel. La vida te está abriendo los caminos, pero debes estar listo para aprovechar las oportunidades que tienes ahora.

TAURO: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más, que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que en verdad eres. Tu siempre tienes la elección.

GÉMINIS: Hoy, tienes un sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto verás los resultados positivos en tu vida.

CÁNCER: Está activo el día de hoy un trígono positivo con la Luna. Esta energía te beneficia para equilibrar tus emociones internas y poder avanzar en la conquista de tus metas. Tienes un apoyo emocional positivo que te permite poder surgir de manera acelerada. Cada día mejor alineado para lograr grandes beneficios. Una vez más, puedes salir adelante con altos niveles de excelencia. Dios te bendiga.

LEO: En este momento tienes una cuadratura negativa con la Luna. Situación muy difícil a nivel emocional. Posiblemente te encuentres triste y disgustado al no ver en tu vida actual resultados positivos. Estás muy desanimado y hasta deprimido por las circunstancias. Tenías unas expectativas muy altas y no se logró la meta. Toca reorganizar todo y buscar dónde están las fallas para volver a intentarlo y lograr la victoria.

VIRGO: Ahora mismo tienes un sextil positivo con la Luna. Esta energía te brinda la oportunidad de tener más armonía y paz interior. Es sumamente importante tener equilibrio para continuar adelante. En estos momentos entras en un período de recuperación para seguir creciendo y desarrollándote. Es una etapa donde hay que sanar heridas y comprender que debes perdonar para lograr la anhelada tranquilidad.

LIBRA: Tienes un sextil positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo te da un excelente respaldo y responde de manera positiva al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

ESCORPIO: La Luna te ayuda a entender lo que está pasando por tu vida a nivel de metas y estrategias. Debes pensar un poco en el futuro y poder analizar si vas por buen camino o si las actividades que estás haciendo, te alejan del camino. Rectifica si estás alejándote y refuerza si estás en lo correcto. Apenas estás a mitad del sendero y todavía hay mucho territorio que recorrer con fuerza y constancia.

SAGITARIO: A partir de este momento tienes una oposición negativa con el astro rey, el Sol. Esta nefasta noticia estará activa por todo un mes a partir de este momento y seguramente te vas a sentir muy agotado y tendrás que buscar la manera de mantener un equilibrio en tu estado físico. Debes evitar enfermarte. También tienes que conservar tu vitalidad en actividades que te sumen energía positiva.

CAPRICORNIO: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti, para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

ACUARIO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Deberías conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final, siempre es bueno superar el pasado.

PISCIS: Tienes un trígono positivo a nivel emocional con la Luna. Estás conectado muy bien con tus emociones más poderosas. Te vas a permitir a ti mismo, ver la vida desde otro punto de vista, más positivo y con ganas de vencer cualquier obstáculo. Es importante seguir manteniendo este nivel de optimismo para tener resultados más concretos y estables. Depende de ti, todo lo que hagas para tener un futuro más glorioso.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin