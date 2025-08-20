¡Felinos se refuerzan! Tigres de Aragua anuncia la llegada de este lanzador estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua han anunciado la incorporación de su tercer jugador importado para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La gerencia del equipo, bajo la dirección de Oswaldo Guillén, ha sumado a sus filas al lanzador derecho Ronnie Williams, con el objetivo de fortalecer su cuerpo de pitcheo.

Ronnie Williams, un lanzador de 29 años, llega al equipo aragüeño con una vasta experiencia en diversas ligas del béisbol internacional, incluyendo Corea del Sur, México y República Dominicana.

Breve paso de Williams en la LVBP

El año pasado tuvo un paso corto con los Leones del Caracas y, posteriormente, culminó la temporada de invierno con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, equipo al que representó en la Serie del Caribe 2025.

En ese período, lanzó 3.1 innings, permitió ocho carreras, otorgó tres boletos y ponchó a cinco bateadores, con una efectividad de 21.60. A pesar de estos números, su historial en otras ligas es prometedor.

La incorporación de Williams destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como abridor o relevista. Además, se proyecta como una pieza clave para la estabilidad de la rotación de los Tigres en la próxima campaña, informó Meridiano.

¿Cómo le ha ido en México?

El derecho estadounidense viene de lanzar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán, donde demostró consistencia y potencia.

A lo largo de su carrera, ha acumulado ocho temporadas de experiencia en ligas menores de la Major League Baseball (MLB) con las organizaciones de los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.

La gerencia de los Tigres de Aragua apuesta por su talento y experiencia internacional para fortalecer un aspecto clave del equipo, buscando así alcanzar sus objetivos en la nueva temporada.

