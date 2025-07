Manny Pacquiao vs. Mario Barrios: hora y dónde ver la pelea del regreso del filipino al ring

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 19 de julio, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será escenario de una velada histórica. Manny Pacquiao, miembro del Salón de la Fama y campeón mundial en ocho divisiones, regresa al boxeo profesional a los 46 años con el objetivo de convertirse nuevamente en monarca mundial, algo sin precedentes para un peleador retirado y ya exaltado.

Pacquiao se enfrentará al actual campeón del peso welter, Mario "El Azteca" Barrios, en una pelea estelar pactada a 12 asaltos. La cartelera incluye otros duelos destacados como Isaac “Pitbull” Cruz vs Omar Salcido, Sebastián Fundora vs Tim Tszyu y Brandon Figueroa vs Joet González. También se disputarán peleas preliminares con nombres como David Picasso, Mark Magsayo y Gary Russell.

El evento comenzará a las 3:30 p.m. en México, 4:30 p.m. en Colombia, 5:30 p.m. en Miami y Venezuela, 6:30 p.m. en Argentina y 11:30 p.m. en España. La caminata hacia el ring para el combate estelar entre Pacquiao y Barrios está prevista para las 9:00 p.m. (México), 10:00 p.m. (Colombia y Venezuela), 12:00 a.m. (Argentina) y 5:00 a.m. (España) del domingo.

En Latinoamérica, la velada se podrá seguir en vivo a través de Disney+ y Amazon Prime Video (en formato PPV según la pelea). En México también estará disponible por TV Azteca. En Estados Unidos se podrá ver mediante Amazon Prime Video PPV, mientras que en España será transmitida por Fight Sports Max.

Todo está listo para que el filipino más famoso del boxeo busque una última hazaña y Mario Barrios intente escribir su propio capítulo frente a una leyenda viva del deporte.

