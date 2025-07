Así sobrevive tu autoestima a las redes sociales: claves determinantes para la salud emocional, según la psicología

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales atraen la atención de millones de personas cada día y, en un número significativo de casos, marcan tendencia sobre lo que se debe hacer o no.

El solo hecho de mirar los post no es en sí un peligro, pasa a serlo cuando se busca imitar la vida perfecta que algunos llamados inluenciadores muestran ante el mundo o cuando las comparaciones se hacen frecuentes.

"El problema no son las redes sociales en sí mismas, sino que le hemos cedido a ellas el poder de definir nuestro valor. Compararnos constantemente con vidas editadas genera una autocrítica destructiva", afirma la psicóloga clínica Yuvitza Reyes en una entrevista concedida al portal El Mostrador.

La especialista sostiene que, "al ceder nuestros valores a likes y comentarios, promovemos una autoexigencia desmedida que asocia valía con popularidad digital".

Ante este realidad que cada día cobra más fuerza se hace necesario trabajar diariamente en cutivar la autoestima y el amor propio.

Que las redes sociales no minen tu amor propio

El amor propio es la aceptación incondicional de que merecemos respeto y cuidado sin condiciones incluso en nuestros días menos productivos.

De acuerdo a lo planteado a El Mostrador por la psicóloga Reyes "el amor propio es la base de la autoestima. Esta ancla emocional nos sostiene cuando el rendimiento tarda en verse y nos protege de la crítica interna destructiva".

Ejercicios para mejorar la autoestima

Una de las recomendaciones de la psicológa Yuvitza Reyes es adoptar el hábito de la escritura reflexiva.

Sugiere la tambien catedrática de la Universidad Andrés Bello, Chile, que al final de cada día se escriban tres cosas que valoramos de nosotros mismos durante esa jornada.

"No deben ser logros, sino actos de coherencia, como por ejemplo: hoy me escuché cuando decidí descansar". Este ejercicio refuerza la atención en decisiones que respetan nuestras necesidades no solo en metas externa.

También recomienda cultivar el diálogo interno consciente para reducir la autoexigencia, porque en muchas ocasiones se confunde autoestima con productividad. ¿Acaso un árbol deja de valer cuándo pierde sus hojas?, se pregunta.

Sustituir la frase "debo ser perfecto por estoy aprendiendo", genera compasión y reduce la presión por alcanzar ideales inalcanzables.

Otros expertos suman la combinación de ejercicio moderado, descanso suficiente y alimentación equilibrada para fortalecer el bienestar físico y emocional.

Según la Clínica Universidad de Navarra, adoptar hábitos de sueño reparador y dedicar tiempo a actividades placenteras refuerza el amor propio.

Tu entorno juega un rol importante

Rodeáte de personas que te apoyen y aprendan a estabecer límites sanos.

Reducir comparaciones en redes sociales y apostar por relaciones basadas en el respeto mutuo potencian tu autoestima.

Cultivar la autoestima y el amor propio es un viaje diario que combina autoconocimiento, autocuidado, ejercicios prácticos y un entorno sólido. Empieza hoy mismo con la escritura reflexiva, el diálogo interno consciente y una hora de autocuidado no negociable, verás cómo tu valor interno crece sin depender de la mirada ajena.

Foto cortesía de: Freepik

