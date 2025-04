Regreso de Ronald Acuña Jr. está cada vez más cerca: aprueban permiso para avanzar en su recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr., jardinero estrella de los Atlanta Braves, ha recibido autorización para incrementar la intensidad en su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, lo que alimenta las esperanzas de su regreso a la acción en mayo.

Tras una lesión en su rodilla izquierda sufrida el 26 de mayo durante un juego contra los Piratas de Pittsburgh, el nativo de La Sabana ha sido autorizado por el cuerpo técnico de los Atlanta Braves para aumentar la exigencia física en su proceso de recuperación, informó MLB.com.

Su manager, Brian Snitker, confirmó que "El Abusador" ya puede realizar prácticas más exigentes y prepararse para volver a jugar en mayo, siempre que no haya recaídas.

Acuña ya había comenzado con actividades como bateo, lanzamientos suaves y carreras en línea recta en las últimas semanas, pero sin exigir demasiado a su rodilla para evitar complicaciones mayores.

Bravos en serios problemas a nivel ofensivo

Toda la expectativa alrededor del retorno del guaireño se produce en un momento de crisis para su novena. El último encuentro contra los Toronto Blue Jays, los Bravos igualaron un récord negativo al registrar 19 ponches en un solo juego de nueve entradas.

Esta derrota por 3-1 se vio agravada por la falta de producción ofensiva y problemas en la ejecución del juego. El equipo marcha último en la División Este de la Liga Nacional, con récord de 5 victorias y 13 derrotas.

"Tenemos que jugar mejor. No es ningún secreto", expresó Matt Olson tras la derrota, en declaraciones al periodista Justin Toscano de The AJC. "Claro, nos quedan muchos partidos, pero no podemos aguantar esta mierda eternamente".

Las dificultades ofensivas del equipo se reflejan en estadísticas preocupantes: Atlanta batea apenas .184 con corredores en posición de anotar (RISP), y Olson tiene un promedio de .203/.338/.344 con 16 ponches en 18 juegos esta temporada.

