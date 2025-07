Vinotinto femenina: Deyna Castellanos rompe el silencio tras su regreso a la selección

Suscríbete a nuestros canales

La delantera venezolana Deyna Castellanos volverá a disputar partidos oficiales con la Vinotinto femenina en la Copa América que inició hoy tras haber liderado a la selección en la edición de 2023.

En tal sentido, la criolla expresó lo que siente sobre volver a vestir la camiseta de la oncena nacional durante una entrevista en 'La Vinotinto Podcast'.

"Yo siempre voy a querer estar acá. Cuando volví me sentí muy bien e ilusionada. Somos las mismas y nos conocemos muy bien. Me han atacado, pero he sido feliz y creo que sin la selección no hubiese estado donde estoy ahora", afirmó Castellanos al programa.

Ausencia notable de Deyna

"La Reyna", previo a los partidos amistosos contra Nueva Zelanda, se mantuvo alejada del radar de la selección por más de un año por motivos migratorios, y en medio de una polémica que la envolvió junto a Pamela Conti, quien dirigió a la selección anteriormente. Ahora, afrontará una nueva etapa en la Copa América Femenina, que se disputará en Ecuador.

La jugadora del Portland Thorns mostró optimismo respecto al trabajo bajo el mando del técnico Ricardo Belli y destacó su compromiso con el proceso, señaló Meridiano.

Desde sus inicios en las categorías juveniles hasta su consolidación en la selección absoluta, Deyna Castellanos ha demostrado ser una pieza clave para Venezuela. Su participación en diferentes torneos internacionales y su desempeño destacado en clubes como Atlético de Madrid y Manchester City han elevado su perfil a nivel mundial.

Deyna se prepara para un nuevo reto continental

Venezuela, liderado por Deyna Castellanos, aspira a obtener uno de los primeros dos lugares en la Copa América para asegurar su clasificación directa a los Juegos Olímpicos o Panamericanos de 2027.

El formato de este torneo establece que tanto el campeón como el subcampeón avanzarán automáticamente a los Juegos Olímpicos, mientras que quienes terminen entre cuarto y sexto puesto accederán a los Panamericanos, que se celebrarán Lima.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube