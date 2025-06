¿Ruptura definitiva?: Brooklyn Beckham habría cortado contacto con sus padres

Suscríbete a nuestros canales

Fuentes cercanas a Brooklyn Beckham aseguran que el joven, de 26 años, ha tomado una drástica decisión: pidió a su familia cortar toda comunicación. Las especulaciones sobre un distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, y sus hermanos, se confirman con esta solicitud tajante.

Este movimiento llega tras notables ausencias de Brooklyn en eventos familiares clave, como el desfile de Victoria en París y el cumpleaños número 50 de David. Según el Daily Mail, el esposo de Nicola Peltz comunicó a su "famosa familia que no quiere ningún contacto", marcando una postura firme sobre su futuro.

Sin embargo, tras esta revelación, un testimonio cercano aludió a una negación. Pese a ello, Page Six corroboró que el distanciamiento es real y que Brooklyn no tiene intención, por ahora, de acercarse a su familia. La misma fuente afirmó que no responde a quienes intentan reconectar.

El conflicto familiar parece agravarse con el tiempo. Recientemente, David Beckham fue informado de su próximo título de caballero, una noticia de la que Brooklyn se enteró por los medios, lo que subraya la aparente fractura.

La distancia no solo afecta a los padres, sino también a los hermanos. Se ha revelado que Cruz Beckham, de 20 años, estaría evitando encontrarse con Brooklyn. Según el Daily Mail, Cruz incluso llamaría a los lugares frecuentados por su hermano para asegurarse de no coincidir.

El distanciamiento de Brooklyn con su familia parece ir cada vez más en serio. El hijo mayor de los Beckham ha sido contundente en su elección, manifestando públicamente que su prioridad es su esposa.

Hace menos de un mes, Brooklyn escribió en redes sociales que Nicola Peltz es su "mundo entero", asegurando: "Siempre te elijo a ti, bebé". Esta declaración reafirmó su compromiso exclusivo con su pareja. Además, fue el único de los hijos que no felicitó a Victoria en el Día de las Madres.

