Shakira y la madre de Piqué: la artista colombiana lanzó un dardo contra su exsuegra

La saga entre Shakira y la familia Piqué suma un nuevo capítulo, esta vez con una revelación directa de la cantante colombiana. En una reciente entrevista con Harper's Bazaar, Shakira desenterró un detalle íntimo de su pasado que apunta sin rodeos a su exsuegra, Montserrat Bernabeu, reavivando viejas tensiones.

Desde su mediática separación, los gestos y declaraciones de Shakira han sido analizados con lupa, especialmente aquellos que aluden a la madre de Gerard Piqué. La artista nunca ha ocultado sus emociones, y sus letras ya habían insinuado conflictos personales, sugiriendo una relación poco cercana con la familia de su expareja.

El origen de esta tensión se hizo visible en su colaboración con Bizarrap, donde sus letras ya apuntaban a heridas emocionales y, para muchos, directamente a su exsuegra. Ahora, esa intuición se confirma con una confesión que añade peso a las sospechas sobre su vínculo.

Shakira recordó cómo su cabello ha sido crucial para su identidad, incluso bromeando sobre una etapa gótica que la hacía parecer "un poco a Morticia Addams". Sin embargo, al hablar de sus transformaciones, fue tajante sobre un cambio del que se arrepiente y que no volvería a hacer.

El dardo envenenado llegó al confesar: "Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo. Así que fui y me lo corté, y de inmediato pensé: '¿Qué hice?'". La cantante remató su revelación al añadir: "Fue mi exsuegra quien me dio ese consejo". Esta frase desvela un quiebre significativo.

Con esa declaración, Shakira puso nombre a una verdad hasta ahora solo rumoreada, insinuando que la sugerencia de Montserrat Bernabeu tuvo un impacto emocional profundo en ella. Este episodio marcó un punto de no retorno no solo en su estilo, sino también en su compleja relación con la madre de Piqué.

Aunque Shakira ha dejado claro que está enfocada en su carrera y bienestar, su gesto, sutil pero potente, ha resonado con fuerza entre sus seguidores. Muchos lo interpretan como un acto de liberación personal, una forma elegante de cerrar capítulos sin renunciar a su voz ni a su historia.

