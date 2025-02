Super Bowl 2025: Hermano de Travis Kelce lo apoya tras la derrota de Chiefs

Suscríbete a nuestros canales

Jason Kelce, leyenda de los campeones Philadelphia Eagles, aseveró que su hermano Travis, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, no necesita compasión por la derrota que sufrió el pasado domingo en el Super Bowl LIX.



"En cuanto a mi hermano, no hay una persona a la que ame o me importe más. Ha sido difícil procesar estos sentimientos encontrados, lo siento por él, pero sé que no necesita ni quiere mi compasión", afirmó Jason, ganador del Super Bowl LII con Eagles, equipo del que anunció su retiro hace un año.



Jason, de 37 años, y Travis, de 35, son los únicos hermanos en la historia de la NFL que se han enfrentado en un Super Bowl, lo que ocurrió en la edición LVII en la que los Chiefs del menor de los Kelce se impuso con Kansas City a los Eagles.

Jason se retiró en marzo del 2024 luego de pasar toda su carrera, que arrancó en el 2011, en Philadelphia, equipo al que apoyó en su revancha del pasado domingo en el Super Bowl LIX en el que Eagles venció 40-22 a los Chiefs de Travis.



A pesar del triunfo, Jason subrayó la grandeza de Travis, quien permanecerá en la historia de la NFL porque siempre pertenecerá a una de las dinastías más dominantes de la liga, los Kansas City Chiefs que desde la temporada 2019 han disputado cinco Super Bowls, de los cuales ganaron tres y perdieron dos.



"Travis ha acumulado una grandeza con la que pocos en este planeta podrían soñar, al igual que su equipo, y debe estar orgulloso de ello. La grandeza que él y su equipo han exhibido permanecerá como una de las eras más dominantes del fútbol americano de todos los tiempos", subrayó el excentro de los Eagles.

El mayor de los Kelce aceptó que está ansioso por acompañar a sus Eagles el próximo viernes en el desfile de la victoria que realizarán por las calles de Philadelphia, Pennsylvania.



"Espero con ansias los discursos y las celebraciones que se darán, ¿a quién no le gusta un desfile?; lo merecen. ¡Son los malditos campeones del mundo!¡Vamos Eagles!", concluyó el seis veces All-Pro y siete ocasiones Pro Bowl.

Visita nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube