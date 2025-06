Aleska Génesis decide "sanar" acompañada: le dice sí al amor y presume a su suegra en redes

Suscríbete a nuestros canales

La química innegable que vivió la modelo dentro de La Casa de los Famosos All-Stars terminó en una historia de amor oficialmente. Aleska Génesis, se dió una oportunidad de creer en los hombres y en su corto regreso al reality el pasado viernes, dio el rotundo "sí".

En un momento cargado de emoción frente a cámaras y compañeros, el italiano Luca Onestini le preguntó a la venezolana “¿Quieres ser mi novia?”, y sin titubeos, Aleska respondió emocionada “sí”.

Tras su salida de la casa, la empresaria venezolana no ha perdido tiempo en compartir su felicidad con sus seguidores, pero este domingo, sorprendió al publicar una foto junto a la madre de Luca, a quien ya llama con cariño “suegris”.

“Una mujer dulce y amorosa que me ha hecho sentir en casa desde el primer día. Me recibió con un corazón abierto y eso no se olvida”, escribió Aleska, dejando claro que no solo conquistó a Luca, sino también a su familia.

Y en este mismo momento explicó el por qué de su respuesta y su apoyo hacía su novio: "Luca ha sido un caballero, un hombre íntegro, leal, con principios. Si alguien merece ganar esta competencia, es él. Lo ha dado todo y lo ha hecho con el alma”, expresó con admiración.

Aleska cerró su mensaje con una reflexión que resume la experiencia vivida:

“Si Luca gana, ganamos todos. Porque esto no ha sido solo un concurso, ha sido un viaje de verdad, de corazón y de unión".

