Alicia Machado suelta la lengua y reaviva una enemistad explosiva con Gaby Spanic

Suscríbete a nuestros canales

Fiel a su estilo frontal, Alicia Machado encendió la polémica al hablar sobre las recientes acusaciones que Gaby Spanic hizo en contra de Pablo Montero, a quien señala de un supuesto abuso sexual. Pero lo que realmente desató titulares fue el duro juicio que Alicia lanzó contra la actriz venezolana.

“Gabriela es una chava que necesita ayuda”, afirmó Machado sin titubeos. “Ya de verdad me da tristeza Gabriela, las cosas que le pasan. Y Pablo también tiene mil problemas con drogas y un montón de cosas… pero ni uno ni el otro son santos”.

Las declaraciones se dieron para el programa Sale el Sol, donde también dejó claro que tiene un historial con Montero: “Pablo y yo fuimos novios casi dos años, tengo hasta anillo de compromiso de él”, recordó. A pesar de los errores del cantante, ella expresó afecto y respeto por él y su familia por lo que aclaró que por muchos problemas que tenga Pablo, es incapaz de tales cosas, y continuó dirigiéndose a Spanic:

“Ay, Gaby es muy necia… a mí ella me ha hecho la vida imposible. No hace otra cosa que hablar mal de mí. Me tiene una envidia que no puede con ella… ya Gabriela me resbala”.

Esta nueva batalla mediática entre dos figuras venezolanas que han estado envueltas en múltiples controversias a lo largo de sus carreras, vuelve a poner sobre la mesa viejos rencores, rivalidades y heridas sin sanar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube