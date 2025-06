Blake Lively retira cargos contra Justin Baldoni: busca evitar la exhibición de pruebas que la comprometen

Suscríbete a nuestros canales

En un aparente intento por dejar las cosas en paz, Blake Lively solicitó retirar dos de los cargos presentados contra Justin Baldoni, relacionados con angustia emocional intencional y negligente, pero lo hizo bajo la condición de “sin prejuicio”, esto quiere decir que la actriz podría volver a presentar esas mismas acusaciones más adelante, dejando la puerta abierta para futuras acciones legales.

En caso de ser denegada la solicitud Lively deberá revelar documentos médicos sensibles que según Tomatazos, su defensa prefiere mantener privados y tal vez este sea el motivo real de su radical decisión.

Lo que hace pensar al equipo legal de Justin Baldoni que Blake Lively sostiene que sufrió daños emocionales serios, sumados a otras denuncias que incluyen acoso sexual y represalias, junto con demandas millonarias en busca de una compensación económica.

Cabe recordar que It Ends with Us tuvo una gran recepción en taquilla, superando los 300 millones de dólares en ganancias con un presupuesto relativamente modesto. Sin embargo, la controversia surgida entre sus protagonistas ha empañado parte del éxito y la imagen del filme.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube