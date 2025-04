Curazao North Sea Jazz 2025: leyendas de la música como Snoop Dogg, Ricky Martin y Gilberto Santa Rosa estarán presentes

Suscríbete a nuestros canales

Este año se llevará a cabo la 11.ª edición del festival más grande e importante de Curazao.

Se trata del Curazao North Sea Jazz 2025, el cual se celebrar ´del jueves 28 al sábado 30 de agosto.

Este escenario traerá grandes artistas y leyendas de talla internacional como Snoop Dogg, Gilberto Santa Rosa, Ricky Martin, Gipsy Kings, Ne-Yo y Kool & The Gang, entre muchos otros talentos que prometen un espectáculo inolvidable para todos los gustos.

Cabe destacar que el North Sea Jazz es reconocido como el festival de jazz más grande del mundo.

La primera edición de este evento tuvo lugar en los Países Bajos en 1976, con seis salas de conciertos, más de 300 músicos y cerca de 9.000 asistentes.

Luego en septiembre de 2010, nació el Curazao North Sea Jazz Festival, marcando un hito en la historia cultural del país, desde entonces, el evento ha traído a la isla a grandes figuras de la música como Maluma, Nile Rodgers & CHIC, Marc Anthony y Juan Luis Guerra, quienes encabezaron el cartel en la edición del año pasado.

En este contexto, el festival este año contará con la presencia de una leyenda viva del hip hop: Snoop Dogg ícono cultural del entretenimiento que ha dominado la escena musical durante casi tres décadas, desde que su álbum debut Doggystyle (1993) alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y lanzó varios sencillos al top 10.

Rapero, cantante, compositor, actor, productor, DJ y empresario, Snoop Dogg no solo ha dejado huella en la música, sino también en la televisión, los negocios y las causas sociales, a través de su participación activa en diversas organizaciones benéficas.

La diversidad musical es uno de los sellos del Curazao North Sea Jazz y este año no será la excepción.

Además del hip hop, el festival incluirá a “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, quien ha sido un destacado exponente de la salsa y el bolero.

El cantante puertorriqueño ha construido una trayectoria impecable con numerosos álbumes exitosos, seis premios Grammy y más de tres millones de discos vendidos en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que sin duda, Santa Rosa es uno de los favoritos del público venezolano.

En cuanto al pop latino, también tendrá un lugar protagónico en esta edición del festival con la participación de Ricky Martin, una de las superestrellas más influyentes de la música latina.

Su carrera como solista comenzó en 1991, pero fue su tercer álbum, A Medio Vivir (1995), el que marcó su proyección internacional. Desde entonces, ha conquistado al público global con éxitos como Livin’ La Vida Loca, She Bangs y Nobody Wants to Be Lonely.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Ricky Martin ha sido galardonado con dos premios Grammy, cinco Latin Grammy y múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.

El funk y el disco también llegan al Curazao North Sea Jazz con Kool & The Gang, una de las bandas más emblemáticas del género. Alcanzaron la fama en 1973 con el álbum Wild and Peaceful y consolidaron su legado con grandes éxitos como Ladies' Night, Celebration, Get Down On It, Let's Go Dancin' (Ooh La La La), Joanna y Cherish.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, su música ha sido parte fundamental de varias generaciones. Posteriormente, en 2024, su impacto fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Este festival es para todos, por eso su cartel está pensado para satisfacer una amplia variedad de gustos y generaciones. Además de los nombres confirmados como Gipsy Kings, Ne-Yo, Kandace Springs, Paul Carrack, Sheila E. y E-Train.

Se esperan más sorpresas con la incorporación de otros artistas de diferentes géneros que serán anunciados en los próximos meses. La venta de boletos para el Curazao North Sea Jazz Festival 2025 ya está disponible.

