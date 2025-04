Aleska Génesis rompe el silencio tras su liberación: “No le deseo a nadie estar preso sin saber si volverá a salir”

Suscríbete a nuestros canales

La modelo venezolana Aleska Génesis habló por primera vez sobre los difíciles momentos que vivió tras haber sido privada de libertad, y compartió cómo esa experiencia marcó su vida.

En una reciente entrevista compartida por el medio Caraota Digital, la también influencer se sinceró sobre el impacto emocional de su detención en México tras verse involucrada en un robo de relojes, expresó su deseo de dejar atrás el pasado para reencontrarse con la paz.

“Estar presa sin saber si vuelves a estar en libertad o no, no se lo deseo a nadie. Ahorita yo no busco venganza, yo busco tener paz”, aseguró Aleska con voz serena.

Durante la conversación, relató cómo se sintió al ser trasladada al penal de Santa Martha Acatlita, “Yo lloraba desconsoladamente, sentía que no era justo lo que estaba sucediendo. Le pedía a Dios que no me dejara sola en ese momento y que pudiera tener la oportunidad de volver a abrazar a mi gente, eso era lo único que yo pensaba”, recordó con emoción.

El testimonio de Aleska ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras públicas han expresado su solidaridad y respeto por su valentía tras haber superado tantos problemas legales de los que finalmente resultó inocente.

