Dayana Mendoza responde a comentarios en redes sociales: defiende su posición contra las imágenes religiosas

La ex reina de belleza venezolana, Dayana Mendoza, compartió un video en el que defiende su postura sobre las imágenes religiosas.

A través de su cuenta en Instagram, la ex Miss Universo 2008, asegura que se ha vuelto viral y se enteró porque recibió un "montón de comentarios" en varios varias publicaciones de sus redes sociales.

De acuerdo con Mendoza "realmente son ofensas que me estaban colocando en varios de mis post en redes sociales".

Asimismo, aprovechó para dirigirse a quienes la ofenden en sus redes sociales haciendo la aclaratoria que son sus redes.

"Son mis redes sociales y en ellas hablo sobre mis convicciones", destacó Mendoza, quien señaló que a pesar de ver tantas publicaciones de otros usuarios, sin importar la cantidad de seguidores que tengan "yo no entro a las redes sociales de esas personas a ofender en lo absoluto".

Mendoza destaca que tomaron un fragmento de un video del ayuno y oración que hizo por Venezuela que data del 25 de julio de 2024, a partir de este comenzaron las publicaciones y comentarios en sus redes sociales.

"Lo más importante con este video es que yo deseo reiterar mis convicciones, yo sigo estando convencida de lo que dice la Biblia", aseguró la modelo venezolana.

"El salmo 115 dice de las imágenes que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan; semejantes a ellos son los que les adoran y en ellos confían".

Tras recitar el salmo de la Biblia destaca que "detrás de las imágenes, detrás de los muertos, cualquier milagro que pueda salir de ellos no viene de Dios, sino de Satanás y esto no los enseña la palabra del señor".

Asimismo reitera que su intención con hablar del señor no es ofender a nadie "mi intención con predicar a nuestro señor Jesucristo no es ofender a nadie, pero yo entiendo el que no quiera recibirla o no quiera aplicar la palabra y se puede sentir ofendido".

Sin embargo, destacó que "de todas maneras como dijo el apóstol Pablo, sea como sea nuestro señor Jesucristo está siendo predicado para su gloria".

