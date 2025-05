El director Christopher McQuarrie confirma desarrollo de Top Gun 3: El trato está asegurado

Suscríbete a nuestros canales

Christopher McQuarrie confirmó el desarrollo de "Top Gun 3" durante su aparición en el podcast Happy Sad Confused: "el trato está asegurado", declaró el cineasta, añadiendo que "ya sabe cuál es la historia". La secuela de "Top Gun: Maverick" se construye junto al guionista Ehren Kruger (copropietario del proyecto F1 y escritor de Transformers 2), quien colaboró en el marco narrativo inicial.

McQuarrie detalló el proceso: "es cuando empiezas a ejecutarla, interrogarla y pensar qué es lo que hace a esas películas especiales: no es la acción, tampoco la intensidad, es la emoción". Sobre su posible rol como director, señaló: "todavía no le he dado una vuelta... Aún así, he hecho mucha investigación sobre cómo hacer una película a lo Tony Scott". La entrega anterior fue dirigida por Joseph Kosinski, conocido por técnicas multicámara y efectos prácticos.

Proyectos paralelos con Tom Cruise

La asociación McQuarrie-Cruise expande su colaboración a:

Secuela de "Días de trueno" (1990): Cinta sobre automovilismo con Nicole Kidman y Robert Duvall.

Spin-off de "Tropic Thunder": Satírica de 2008 donde Cruise tuvo un papel secundario transformado físicamente.

El director afirmó sobre estas iniciativas: "Todo es una prioridad, de una forma u otra, todo se hará realidad".

