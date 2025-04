En imágenes: Britney Spears aterriza en México con un muñeco envuelto como un bebé

Suscríbete a nuestros canales

Britney Spears volvió a generar controversia durante su reciente llegada a Cabo San Lucas, México. La artista, de 42 años, intentó pasar desapercibida con un atuendo casual —sudadera negra y lentes de sol—, pero la atención se centró en su guardaespaldas, quien cargaba un muñeco envuelto en una manta rosa como si fuera un bebé.

Este no es un episodio aislado. En 2021, Spears presentó al muñeco en redes sociales como su "hijo" Brennan: "tuve un bebé, chicos. Su cuarto es precioso y se llama Brennan. Hasta nos parecemos", declaró entonces. El juguete, un bebé reborn —muñecos hiperrealistas usados en terapias o coleccionismo—, reaparece ahora en su viaje.

Aunque los bebés reborn son populares por su realismo —simulan venas, pliegues de piel e incluso peso similar a un recién nacido—, su uso en el caso de Britney ha sido vinculado a su historial de problemas mentales. En 2023, la estrella confesó en su libro The Woman in Me luchas como un aborto en su juventud y estancias en centros psiquiátricos, contextos donde estos muñecos suelen emplearse como apoyo emocional.

Fuentes cercanas a TMZ indican que su estado actual es más crítico que durante su tutela, con cambios de humor impactantes y una desconexión de la realidad. "Está convencida de que Brennan es real", reveló un informante, añadiendo que su aislamiento y gastos excesivos agravan la situación.

¿Qué revela el muñeco "Brennan" sobre la salud mental de Britney Spears?

Los bebés reborn, como Brennan, son comúnmente usados en terapias de duelo o ansiedad. Sin embargo, en el caso de Britney, expertos sugieren que podría reflejar un mecanismo de afrontamiento ante traumas no resueltos, como la pérdida de custodia de sus hijos en 2008 o su esterilización forzada durante la tutela.

A pesar de esto, Britney insiste en redes sociales que "goza de libertad" y niega planes de regresar a la música. En 2023, lanzó el sencillo Mind Your Business y se declaró "compositora fantasma", aunque sus seguidores piden priorice su salud sobre proyectos artísticos.

Mientras tanto, el debate sobre su bienestar continúa. Para algunos, Brennan es un símbolo de su resiliencia; para otros, una señal de que la "princesa del pop" necesita ayuda urgente. Su viaje a México, lejos de los paparazzi, podría ser un intento de paz, pero la sombra de sus batallas persiste.

