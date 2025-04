En video: así fue la promoción del nuevo tema de Ed Sheeran en Londres

Suscríbete a nuestros canales

El artista británico Ed Sheeran decidió agarrar el viernes 4 de abril de 2025, para hacer un concierto sorpresa en Londres con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo 'Azizam'.

A través de sus redes sociales, el artista de 34 años de edad, publicó una parte de su show frente a la estación de trenes de King´s Cross y actuó, para el deleite de centenares de personas, con un repertorio que incluyó algunos de los temas más destacados de su discografía.

En el concierto, que duró aproximadamente unos 20 minutos, Sheeran interpretó un total de seis canciones: 'Castle On The Hill', 'Shivers', 'Perfect', 'Shape of you', 'Bad Habits' y, por último, 'Azizam', su single más reciente, publicado este viernes.

Previo al concierto, Ed Sheeran, se subió a un autobús rosa de dos pisos y recorrió algunas de las calles del centro de la capital británica a ritmo de sus canciones junto con una veintena de sus seguidores más acérrimos.

"Pinté un autobús rojo de Londres de rosa e hice un concierto por la ciudad hoy. Me encantó ver todas las reacciones de la gente en la calle bopping a Azizam. El juego es juguetón y divertido, y hoy fue increíble. Gracias por todo el amor", escribió Ed Sheeran en su cuenta de Instagram.

