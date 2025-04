Fito Paez arremete contra el reggaetón: "No es un género que tenga ni historia"

Suscríbete a nuestros canales

El Medio E Now Latino, compartió una cita en la que el cantautor argentino Fito Páez opinaba despectivamente el género del reggaetón, utilizando términos fuertes y comparaciones controversiales, la publicación generó diversas opiniones.

La cita textual que ha encendido la polémica dice: "El reggaetón no tiene obra, no es un género que tenga ni historia. Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente más bruto menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo. Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja. A las chicas progresistas les digo: no bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí."

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas. La comparación con el fascismo y la acusación de misoginia han generado una ola de reacciones encontradas entre los internautas ya que muchos apoyan sus palabras mientras que otros defienden que "para todo género hay un nicho".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube