En video: Ruddy Rodríguez agradece al Hospital Domingo Luciani tras la recuperación de su sobrino

A través de un video en sus redes sociales, Ruddy Rodríguez informó que su sobrino, Kenny Rodríguez, finalmente recibió el alta médica y se encuentra en casa, rodeado de su familia, tras sufrir un accidente en octubre del año pasado que lo mantuvo hospitalizado por un prolongado periodo. La también exreina de belleza dedicó su mensaje principalmente a agradecer de manera "inmensa" a todo el personal del Hospital Domingo Luciani de Caracas por su dedicación en la recuperación del joven.

"La prueba más grande"

En su mensaje, Ruddy Rodríguez dio por primera vez detalles concretos sobre la situación. Confirmó que el accidente de su sobrino ocurrió en octubre de 2025, lo que significa que Kenny estuvo hospitalizado durante casi cuatro meses. "Esto ha sido, creo, la prueba más grande que hemos tenido los Rodríguez", expresó la actriz con visible emoción, reconociendo el difícil trance familiar. La buena noticia llegó "la semana pasada", cuando los médicos autorizaron su regreso al hogar. "Ya lleva varios días en la casa con mi mamá, con la mamá de él, o sea mi hermana Reina, con su esposa Karina, con su hermana Gabriela", detalló Rodríguez, enfatizando el apoyo del núcleo familiar y vecinal.

Un agradecimiento público y específico al equipo de salud

El corazón del mensaje fue un profundo reconocimiento al sistema de salud venezolano. Rodríguez no solo agradeció de forma genérica, sino que nombró específicamente a decenas de profesionales en su publicación de Instagram complementaria. Agradeció a la Directora del Hospital Domingo Luciani, la Dra. Maurelina (Maurilina), y a su hermano Johan por su gestión y atención al detalle. Destacó la labor de médicos como la Dra. Ade Veras y el Dr. Thomas Betancourt, a quienes elogió por su "excelencia y calidad humana". Además, reconoció el trabajo de equipos completos de Terapia Intensiva, Neurocirugía, Oftalmología y Medicina Interna, así como a un grupo de enfermeros y enfermeras a quienes llamó "el mejor equipo de enfermería".

"Todas esas muestras de cariño"

La artista también se dirigió a sus seguidores, quienes durante estos meses de ausencia manifestaron su preocupación y apoyo. "Todas esas muestras de cariño y esas muestras de amor las hemos visto, las recibimos con mucho, con mucho agradecimiento por el buen corazón", dijo Ruddy mirando a cámara. Este soporte virtual se sumó al apoyo familiar real para afrontar la crisis. Aunque con optimismo, la actriz dejó claro que el proceso continúa: "En este momento, por obvias razones, seguimos necesitando cosas", refiriéndose a la siguiente fase de la recuperación domiciliaria.

Un cierre con un mensaje de unidad

El video concluyó con un mensaje de fortaleza familiar. "Definitivamente hemos tenido que pasar por muchas cosas, pero aquí estamos, aquí seguimos, unidos como familia, unidos para la recuperación de Kenny", afirmó Rodríguez.

