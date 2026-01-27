¡Lupita Jones se une a la Casa de Los Famosos! Estas son las celebridades confirmadas para la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

Lupita Jones, la primera mexicana en ganar Miss Universo y una figura de carácter fuerte y controversial, fue confirmada como la participante principal de la sexta temporada de La Casa de los Famosos. Su anuncio, celebrado con la frase "¡La reina madre llegó!", fue solo el inicio de un elenco diseñado para generar choques desde el minuto uno, completado con los influencers Kunno y Jailyne Ojeda. La temporada se estrenará el martes 17 de febrero de 2026, bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

El trío confirmado

La producción ha revelado oficialmente a los tres primeros habitantes, un combo que mezcla trayectoria legendaria con el poder de las redes sociales.

Lupita Jones : la primera mexicana en ganar el título de Miss Universo (en 1991), productora y una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México. Se perfila como un personaje de carácter fuerte y liderazgo dentro de la casa.

Kunno (Omar Armando Álvarez) : influencer y creador de contenido con más de 34 millones de seguidores en TikTok. Es conocido por su personalidad extrovertida, sus videos virales y por ser una figura que suele polarizar opiniones.

Jailyne Ojeda: modelo e influencer fitness con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Ha construido una sólida marca personal en el mundo del entretenimiento digital.

Una jugada de casting estratégica

La inclusión de Lupita Jones es vista por analistas como una apuesta calculada de la producción para garantizar conversación y audiencia desde el inicio. Su imagen pública, asociada a la exigencia y rodeada de polémicas pasadas, la convierte en "dinamita pura" para un formato de convivencia extrema. Al enfrentarla a personalidades de mundos completamente opuestos como el de Kunno, Telemundo busca catalizar los conflictos y las alianzas inesperadas que son el alma del programa.

"Estoy confirmada, sorprendida, pero feliz. Nos vemos en La Casa de los Famosos", declaró Jones tras el anuncio. Aunque se rumoró un contrato sustancioso, las cifras no han sido oficializadas.

A la espera de más nombres y la dinámica del juego

Más allá del trío confirmado, la lista completa de habitantes se mantiene en reserva. En redes sociales circulan rumores no confirmados que incluyen nombres como los de Laura Flores, William Levy, Bárbara de Regil y Frida Sofía, entre muchos otros. La producción ha avivado la expectativa invitando al público a sugerir candidatos, dejando claro que pueden haber más sorpresas.

El formato mantendrá su esencia: aislamiento total, cámaras las 24 horas y un premio final de 200,000 dólares que eleva la tensión competitiva. Los participantes se enfrentarán a nominaciones semanales donde el público tendrá la última palabra para decidir quién se queda y quién abandona la casa.

