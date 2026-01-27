¡Gestión diplomática por BTS! La presidenta de México pide ampliar conciertos luego de agotarse las entradas en minutos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino directamente tras el caótico proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en mayo, que evidenció una demanda desbordada y fallas en el sistema. Ante la imposibilidad de añadir más fechas localmente, la mandataria escaló la petición a una solicitud diplomática dirigida al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung (también identificado como Kim Min-seok en algunas fuentes), buscando que la banda programe más presentaciones en el país.

De la promotora al Palacio Nacional

La respuesta presidencial fue el último eslabón de una cadena de eventos. Sheinbaum reveló que primero se comunicó con Alejandro Soberón, director de la promotora OCESA, para explorar la posibilidad de agregar más conciertos a la agenda. La respuesta fue negativa, citando la logística de una gira mundial ya calendarizada. Frente a esto, y reconociendo que "cerca de un millón de jóvenes" buscaban uno de los apenas 150,000 boletos disponibles, la presidenta decidió llevar el reclamo de los fans al ámbito internacional.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, afirmó Sheinbaum, subrayando que la gestión se hace “por los jóvenes y las jóvenes de México”. Como alternativa, también se contempla la instalación de pantallas gigantes para ampliar el acceso del público.

El "sold out" histórico que desató la crisis

La dimensión del fenómeno justifica la inusual gestión. Según datos de OCESA, durante la venta general se formó una fila virtual de 1.1 millones de personas para los tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo de 2026). El inventario completo se agotó en 37 minutos, dejando a cientos de miles de fans sin entrada. La demanda trascendió fronteras, con intentos de compra registrados desde más de 1,300 ciudades del mundo.

Investiga a Ticketmaster y sanciona a revendedores

Paralelamente a la gestión presidencial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó cartas en el asunto ante una avalancha de quejas. Su titular, Iván Escalante, anunció el inicio de un procedimiento contra Ticketmaster por “falta de claridad en la información” proporcionada a los consumidores durante la venta.

Además, la dependencia prepara sanciones que podrían superar los 4 millones de pesos contra plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo, donde los boletos para BTS llegaron a cotizarse en hasta 190,000 pesos. Profeco también emitirá nuevos lineamientos para regular la venta de boletos, exigiendo que los precios exactos y mapas del recinto se publiquen con al menos 24 horas de anticipación.

Una gira global y una solicitud pendiente de respuesta

La gira de BTS, descrita como la más grande en la historia del K-pop, incluye 79 fechas a nivel mundial. La petición de Sheinbaum busca insertar a México con mayor fuerza en esa apretada agenda.

