Falabella Chile en el ojo del huracán por comentarios contra modelo afrodescendiente: No nos representa

Una campaña publicitaria de Falabella Chile por el Día de la Madre ha generado un amplio debate en redes sociales, debido a la forma en que representa la diversidad étnica en sus piezas gráficas. La participación de la modelo Marianne Painelli, quien es afrodescendiente, llevó a algunos usuarios a expresar opiniones críticas y comentarios que reflejan prejuicios existentes en la sociedad chilena. En respuesta, la empresa optó por restringir los mensajes en la publicación.

Entre las reacciones, algunos internautas comentaron que la campaña “no nos representa” y que en Chile “las mujeres no nos vemos así, no somos negras, afrodescendientes ni zambas”, planteando una visión excluyente que minimiza la diversidad del país. También se cuestionó la inclusión de mujeres morenas o de tez oscura en las gráficas, algunos acusando un supuesto “inclusión forzada”. Es importante aclarar que la modelo no es venezolana, sino ítalo-cubana.

Este no es el primer caso que enfrenta Falabella respecto a temas de representación. En 2014, su filial en Perú fue criticada por un catálogo navideño que incluía únicamente niñas rubias y de piel clara. En Chile, la presencia de personas afrodescendientes sigue siendo marginal, a pesar de que la Ley 21.151 de 2019 reconoce oficialmente a los afrodescendientes como pueblo tribal. La discusión sobre su visibilidad y representación continúa vigente en el país.

