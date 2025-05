Sheynnis Palacios: Estoy divorciada del gimnasio

Suscríbete a nuestros canales

La ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, reapareció en el programa Happy Hour de En Casa con Telemundo, donde ofreció una entrevista en la que reflexionó sobre su vida actual, sus metas personales y algunos aspectos íntimos que la definen más allá del escenario de los certámenes.

Luego de un año intenso de compromisos internacionales, Sheynnis explicó que ha aprovechado los últimos meses para descansar y hacer cosas que se identifiquen más con su esencia: "Estoy muy bien, feliz, disfrutando de la vida. Había estado desaparecida y es que me estaba dando el tiempo para descansar, dormir”, comentó la nicaragüense que actualmente reside en Miami.

Con naturalidad, también habló de su estilo de vida en esta nueva etapa, reconociendo entre risas que el gimnasio no es parte de su rutina habitual. “Yo estoy divorciada con el gimnasio”, dijo, sin mayores complicaciones.

Durante la conversación, aprovechó para compartir uno de sus deseos personales más importantes: formar una familia. Aunque aclaró que actualmente no está en ese momento, no ocultó su ilusión por ser madre en el futuro. “Mi sueño real es formar una familia y ser mamá joven. Siempre he pensado en querer ser mamá joven”, expresó, al tiempo que confirmó que mantiene una relación con Carlos Gómez.

Respecto a su etapa como Miss Universo, Sheynnis hizo referencia al valor sentimental de la corona que obtuvo en 2023. Aseguró que, a pesar del valor económico que pueda tener, nunca consideraría venderla. “No la vendería por el valor monetario, sino por el valor significativo y el sacrificio que significó para mí tener esa corona”, explicó.

Asimismo habló de su conferencia ¿y ahora qué? en la que comentó sus experiencias en el mundo de las celebridades a sus 25 años,

La modelo demostró que mantiene su humildad tras alcanzar uno de los títulos más importantes del mundo del espectáculo, hoy se enfoca en su bienestar y en construir un futuro con base en sus prioridades personales.

