Homenaje a Val Kiilmer: los detalles que no conocías y demás curiosidades del recordado Batman

Falleció un ícono del cine, Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, sin embargo, no hizo pública su enfermedad hasta 2017, en una entrevista para The Hollywood Reporter. En su lucha contra el cáncer continuó con su pasión por el cine, hoy su legado está más presente que nunca, aquí te compartimos algunos detalles que tal vez no sabías...

La última película en la que participó Val Kilmer fue "Top Gun: Maverick" en 2022, donde retomó su icónico papel de Tom "Iceman" Kazansky, aunque para entonces ya no tenía voz está fue recreada con inteligencia artificial, incluso su hija se impresionó del gran parecido.

Pero, vamos a sus inicios, el debut de Kilmer en el cine llegó con la comedia "Top Secret" en 1984 con la interpretación de un cantante de Rock And Roll, sin embargo, se dió a conocer Internacionalmente en 1986 con Tom "Iceman" Kazansky en "Top Gun".

En 1991, se estudió a detalle la voz, gestos y personalidad del cantante Jim Morrison y logró representarlo a la perfección, incluso cantó sus canciones y recibió muy buenas críticas en la película "The Doors". Otro papel importantísimo fue el de "Batman Forever" en 1995, aunque la película no fue un éxito rotundo, su interpretación como Bruce Wayne fue destacada.

Val siempre tuvo una resiliencia admirable durante toda su enfermedad, aunque su cristianismo lo hizo rechazar el tratamiento en un principio, finalmente sus hijos lo motivaron a operarse y finalmente superó el cáncer pero sus vías respiratorias y voz había sido bastante afectadas. La madrugada del 02 de abril de 2025 pereció a causa de una neumonía.