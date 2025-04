Kristen Stewart se casa en secreto con Dylan Meyer, la guionista que la volvió a enamorar

Suscríbete a nuestros canales

La actriz de Crepúsculo acaba de casarse con su pareja, la guionista Dylan Meyer, en una ceremonia íntima que tuvo lugar en su propia casa en Los Ángeles.

La pareja optó por un ambiente privado y rodeado de amigos cercanos. Según información del portal Primera Hora. Entre los invitados se encontraban la actriz Ashley Benson y su esposo Brandon Davis, quienes presenciaron la una emotiva ceremonia que incluyó votos personalizados y un tierno abrazo que selló el momento.

Kristen y Dylan se conocieron en 2013 durante el rodaje de una película, sinmn embargo, no pasó nada entonces, más tarde, en 2019, se vieron de nuevo en el cumpleaños de una amiga en común y al poco tiempo ya estaban saliendo formalmente.

La relación se volvió pública cuando Meyer compartió una foto de ambas en su cuenta de Instagram en octubre de 2019. Luego en 2021, Kristen reveló en una entrevista en el programa de Howard Stern que se habían comprometido y que, en un gesto muy de su estilo, fue Dylan quien le propuso matrimonio. “Yo quería que me lo pidieran. Lo dejé claro. Y ella lo hizo, fue muy dulce”, confesó.

La historia de amor ha seguido creciendo con los años, y en una entrevista reciente en el podcast Not Skinny But Not Fat, Stewart contó que incluso han congelado sus óvulos como parte de los planes de formar una familia juntas en el futuro.

