La actriz Silvia Pasquel reveló los bienes que heredó de Silvia Pinal

Silvia Pasquel abrió su corazón sobre el duelo tras la muerte de su madre, Silvia Pinal, y abordó públicamente la repartición de bienes de la legendaria actriz. En una reciente entrevista, destacó que, pese a algunos desafíos familiares, el proceso avanza conforme a los deseos de su madre.

"Yo estoy feliz, lo que heredé me encantó, no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas", confesó la actriz, enfatizando su satisfacción con los bienes recibidos. Además, subrayó que todos los herederos respetan las decisiones finales de Pinal.