La película del videojuego 'Minecraft' sigue como la más taquillera en su segundo fin de semana en cines

La cinta 'A Minecraft Movie' (Una película de Minecraft), protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, recaudó 80 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos y se mantiene en el primer puesto en taquilla, sumando un total de 550 millones de dólares desde su estreno a nivel mundial.



La adaptación del videojuego de Warner Bros y Legendary es hasta el momento la más taquillera del año, por delante de 'Capitán América: Brave New World' de Disney y Marvel (con 199 millones recaudados en Estados Unidos y 410 millones a nivel mundial), según datos de Box Office Moho.



'Minecraft' competía el fin de semana con cinco nuevas películas en las carteleras de Estados Unidos, entre ellas 'The King of Kings' (El Rey de Reyes), la película animada basada en la vida de Jesucristo de Angel Studios que entró directamente al segundo puesto con una recaudación de 19 millones de dólares en su estreno solo en Estados Unidos.



Basada en un cuento de Charles Dickens, la cinta cristiana de animación cuenta con las voces de conocidas estrellas de Hollywood como Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mar Hamill y Pierce Brosnan.



En tercer lugar se sitúa el thriller de Disney y 20th Century 'The Amateur' (Amateur), dirigido y protagonizado por Rami Malek, con 32,2 millones de dólares recaudados a nivel mundial (15 millones en Estados Unidos).



Junto a Malek, que se mete en la piel de un analista de la CIA que persigue a los asesinos de un atentado terrorista en el que murió su esposa, comparten reparto Rachel Brosnahan, Jon Bernthal y Laurence Fishburne.



El cuarto y quinto puesto en la taquilla del fin de semana lo ocupan 'Warfare' (Warfare: Tiempo de guerra), de Alex Garland y Ray Mendoza, con 8,3 millones de dólares recaudados en los cines estadounidenses, y la película de terror 'Drop' (La cita), con 7,7 millones.

