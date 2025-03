Marc Anthony fue agredido en Colombia: Así reaccionó tras recibir un botellazo

Suscríbete a nuestros canales

Durante la participación del conocido cantante puertorriqueño Marc Anthony, en la celebración del Carnaval de Barranquilla, el artista vivió un amargo momento al ser agredido por alguien del público.

A través de las redes sociales se viralizó un video del momento en el que un sujeto lanzó una botella con la cual pudo haber causado una desgracia.

Por ese motivo, Marc Anthony no pudo evitar mostrar su descontento y molestia con el público barranquillero.

“El que me tiró la botella que tenga los c*j´0nes de decirme quien era”, expresó con molestia. “Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo al c*araj¨0”, añadió.

Luego del incidente, el cantante regresó a su presentación y siguió deleitando a quienes sí lo quería oír cantar.

Cabe recordar que, esta no sería la primera vez que Marc Anthony tiene un inconveniente, en Colombia, pues en 2022, unas imágenes del artista recibiendo un botellazo en plena actuación, dieron la vuelta al mundo.

