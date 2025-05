Melody acaba con el protocolo de RTVE tras Eurovisión y promete hablar: “Contaré todo”

Suscríbete a nuestros canales

Melody ha optado por desmarcarse del itinerario habitual que RTVE organiza para los representantes españoles tras Eurovisión. En lugar de acudir a la rueda de prensa prevista en Madrid con la cadena pública y atender a los medios en la capital, la artista ha preferido regresar a su hogar en Málaga para reencontrarse con su hijo y sus padres según reseñó El País.

A su llegada al aeropuerto, la cantante se dirigió a los medios y seguidores que la esperaban con un mensaje claro: “Se han dicho muchas cosas que no son verdad. No os preocupéis que yo haré una rueda de prensa y contaré todo”, aseguró este lunes, en declaraciones recogidas por Europa Press. Sin embargo, dejó claro que lo más urgente ahora es descansar: “Hace dos semanas que no veo a mi hijo, ya toca estar con él. Y también con mis padres, que no pudieron viajar a Basilea”.

Melody terminó en el puesto 24 en la final con su tema, "Esa diva", acumulando solo 37 puntos entre jurado y televoto. Solo San Marino e Islandia quedaron por debajo. Al ser cuestionada por una posible influencia política en su resultado, evitó entrar en detalles, aunque dejó entrever que dará su versión próximamente: “No te preocupes, que contestaré cuando hagamos la rueda de prensa”. También negó cualquier enfrentamiento con RTVE o una huida apresurada tras la gala.

Mientras tanto, RTVE ha solicitado una auditoría al organismo que regula Eurovisión para revisar el televoto español. Según fuentes de la corporación, se registraron 142.688 votos durante la final, aunque inicialmente solo se proporcionó un listado de países más votados, sin datos específicos de cada uno. La televisión pública española no descarta que otros países se sumen a esta petición.

RTVE ya había expresado previamente su inquietud sobre la participación de Israel en el certamen, sumándose a otros países que pidieron a la UER abrir un debate al respecto.

