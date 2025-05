Muere el estadounidense Alf Clausen, compositor musical de Los Simpson

Suscríbete a nuestros canales

El conocido compositor de la popular serie de animación 'The Simpsons', Alf Clausen, falleció a los 84 años tras una década de lucha contra la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según informó este viernes Variety.



Ganador de dos premios Emmy, el compositor estadounidense animó la longeva vida televisiva, que relata las alocadas aventuras de la familia Simpson, por 27 años, hasta que en 2017 fue despedido de manera inesperada por la cadena Fox.



Aunque la famosa canción del inicio de cada capítulo fue obra de Danny Elfman, el prestigioso compositor de bandas sonoras de filmes como 'The Nightmare Before Christmas' (1993) o 'Big Fish' (2003), Clausen acumula a lo largo de su trayectoria 30 nominaciones a los premios Emmy, que son los más importantes de la industria televisiva.



Su larga trayectoria en la serie creada por Matt Groening lo convirtió en uno de los creadores de música de animación más respetados de la historia de la televisión.



Se cree que sus casi 600 partituras originales para la serie constituyen un récord para la mayor cantidad escrita para una sola serie de televisión en Estados Unidos, según la revista especializada.

