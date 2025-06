Nicky Jam habla de su colaboración con Enrique Iglesias: “Para mí fue difícil"

Suscríbete a nuestros canales

El famosos cantante reguetonero Nicky Jam confesó que tuvo dudas de colaborar con el cantante español Enrique Iglesias, en 2015 con el tema El Perdón, sencillo que fusiona reguetón y pop latino.

A través de las redes sociales, se viralizó una entrevista que tuvo el cantante con El Hormiguero, dónde contó cómo le colgó la llamada al artista español.

“Me llamó mi manager en aquel momento y me dice ‘Nicky, te va a llamar alguien bien especial’. Me llama, me dice ‘Hola, ¿Cómo estás, Nicky?’ Y yo. ‘¿Quién me habla?’ ‘Es Enrique Iglesias’, y yo le colgué“, contó.

En el audiovisual, Nicky Jam confiesa que no creía que lo había llamado Enrique Iglesias, hasta que su mánager le dijo que quería hacer el remix de 'Travesura'... y le devolvió la llamada. "Estaba cagado de la risa", afirmó.

El reguetonero le propuso fue cantar juntos otra canción. Le envío 'El perdón' y el español tardó "dos minutos" en proponer la grabación.

"Yo grabé esta canción solo y, cuando escuché a Enrique, yo no estaba muy contento con la situación porque sentía que no era muy urbano. Yo tenía un público muy del barrio, de la calle, y tenía miedo a que me viera como muy fresa", confesó el artista de 44 años de edad.

“Llamé a la gente de Sony y dije ‘Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a sacar la canción con Enrique’“, en este sentido, recalcó que hubo un primer lanzamiento del tema en el que solo aparecía Nicky Jam.

Para superar las dudas de Nicky tuvo que intervenir el presidente de Sony Music para que cambiara de opinión. “Se sienta conmigo el que era en ese tiempo el presidente de Sony y me dice ‘Nicky, no salir con Enrique es uno de los errores más grandes que tú puedes cometer. Por favor, confía en mí por primera vez, confía en mí que esto es lo mejor que tú puedes hacer’. Y yo dije ‘Pues entonces vamos’“.

