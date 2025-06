“No hay que insultar aquí”: Myrka frena en seco a Verónica Bastos en tenso debate migratorio en La Mesa Caliente

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre las polémicas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump encendió los ánimos en el programa La mesa caliente, transmitido por Telemundo. La conversación, que giraba en torno al testimonio de una madre que denunció la irrupción de agentes federales en su domicilio, terminó escalando en tensión entre dos de sus conductoras principales: Myrka Dellanos y Verónica Bastos.

Aunque inicialmente coincidieron en condenar los operativos migratorios realizados frente a menores de edad, el consenso se rompió cuando analizaron una parte clave del relato de la mujer afectada.

“Lo malo es que entraron sin que ella pudiera ver la autorización”, expresó Bastos, abriendo la puerta al desacuerdo.

Dellanos la interrumpió de inmediato para aclarar que “sí la vio, ella lo dijo que lo vio firmado”, pero la periodista costarricense mantuvo su postura, alegando: “No hubo momento, dice ella, y entraron para mi casa; eso significa que no le dieron el tiempo para leer”.

El ambiente se fue cargando y la tensión se sintió en pantalla. La discusión subió de tono cuando Bastos comentó: “Yo entiendo bien español y el español mexicano más me lo sé”, en respuesta a una interpretación de Dellanos sobre las palabras de la denunciante.

Esto provocó una reacción inmediata. “Vero, yo también lo entiendo, no hay que insultar aquí”, respondió Dellanos visiblemente molesta. “Aquí no hay que insultar a las personas, toda esta cosa de la política se ha vuelto en una cosa tan terrible”.

Bastos aclaró su intención: “Aquí estamos hablando de la mujer Myrka, estamos hablando de la injusticia de que no le dieron el tiempo a ella”.

A pesar del enfrentamiento, ambas intentaron encontrar un punto de acuerdo al final del segmento. Dellanos recalcó que desde el inicio compartía la misma indignación: “Eso es lo que digo. Yo soy la primera que estoy diciendo que no debería de haber habido un operativo en la calle, yo fui la primera que lo estoy diciendo: que no debe de haber un operativo en la calle, que no creo que deben de estar afuera con las cámaras, que qué bueno que por lo menos bajaron las pistolas… O sea estamos diciendo lo mismo”.

La comunicadora cerró su participación con una reflexión directa al público: “Esto no se trata de argumentar por argumentar. Vamos a dar la información para que la gente vea y llegue a sus propias conclusiones. De eso se trata. Estamos tratando de buscar la paz. Si nosotras aquí en un programa de televisión vamos a estar haciendo esto, imagínense ustedes lo que va a suceder en la calle”.

