Paquita la del Barrio: La Banda El Recodo rendirá homenaje a la cantante

Suscríbete a nuestros canales

La agrupación de música mexicana Banda El Recodo no descarta realizar un homenaje a la recién fallecida cantante Paquita la del Barrio dijo este miércoles en Guadalajara, México, el cantante de la banda, Ricardo Yocupicio.



“Es muy importante homenajear a las personas en vida y a las personas (que) han pasado a mejor vida en este caso la señora Paquita la del barrio (que) ha dejado un legado musical espectacular”, dijo el intérprete en conferencia de prensa.



La agrupación con 80 años de trayectoria pidió al público no olvidar la música de la cantante mexicana fallecida el pasado lunes, y mantener vivo su legado en la música ranchera.



“Lo importante es recordar la música que ha dejado, los escenarios en los que ha podido presentarse, el legado que ha dejado no sólo en México sino en Estados Unidos, América Latina y otras partes del mundo (...) invitamos a toda nuestra gente que si no tenían la oportunidad de conocerla, investiguen un poquito quién era Paquita”, expresó.



Este día, la Banda El Recodo anunció la realización de una gira junto con la Banda Machos que iniciará con un concierto el 11 de julio en Guadalajara y se extenderá a varias ciudades de México.



La gira servirá para festejar los 80 años de la carrera de la Banda El Recodo, conocida como ‘la madre de todas las bandas’ y los 35 años de trayectoria de Banda Machos, creadores del popular baile ‘La quebradita’.



Alejandro Díaz, cantante de Banda Machos, aseguró que con esta reunión quieren conquistar al público más joven, hijos o nietos del público que los escuchaba en sus inicios.



“Son más de 100 años de música (juntos) y la verdad que eso queremos plantearle a la juventud (...) no se trata de que lo vean como algo estratégico, esto se siente, lo estamos haciendo con toda la humildad del mundo para que esa juventud conozca las raíces (de la música de banda)”, indicó.



Los shows prometen un viaje del recuerdo de cerca de tres horas por éxitos como ‘Leña de pirul’, ‘La culebra’ y ‘Casimira’, por parte de Banda Machos y ‘Y llegaste tú’, ‘Acábame de matar y ‘Que te ruegue quien te quiera’, de Banda El Recodo.



“La única finalidad que tenemos ambas agrupaciones es llevarlos en un túnel de tiempo donde nos remontemos a lo que ha sido la historia de la música de banda (sinaloense) y la historia de la música de la Tecnobanda”, concluyó el director musical de El Recodo, Alfonso Lizárraga.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube