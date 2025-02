Paquita la del Barrio: La familia Aguilar rendirá homenaje a 'la Reina del Pueblo'

Suscríbete a nuestros canales

Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela rendirán un homenaje a la emblemática cantante y compositora mexicana de rancheras y boleros Paquita la del Barrio, fallecida el pasado lunes en México, durante la entrega este jueves en Miami del Premio Lo Nuestro.



"Honrar el legado de Paquita la del Barrio para mí es una gran responsabilidad y un verdadero privilegio", afirmó Pepe Aguilar en un comunicado.



"Su voz fue un eco en el alma de nuestro pueblo y su valentía al contar historias abrió camino para muchas generaciones. Siempre he buscado mantener viva la esencia de la música mexicana y Paquita fue un pilar de esa esencia: auténtica, real y poderosa", agregó el cantautor.



Con el tributo anunciado, la familia Aguilar celebrará la vida y carrera de la cantante, que falleció la mañana del pasado 17 de febrero, al parecer tras sufrir un infarto fulminante.



Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, se convirtió en un ícono de la música mexicana, gracias a su estilo inconfundible y a sus letras directas y empoderadas que defendían a las mujeres.



Con éxitos como 'Rata de dos patas', 'Tres veces te engañé' y 'Me saludas a la tuya', Paquita conquistó el corazón del público y se consolidó como una de las artistas más queridas y respetadas en el ámbito musical.



"Paquita la del Barrio nos enseñó que la voz de una mujer nunca debe ser silenciada; ella siempre cantó lo que sentía, sin miedo y sin excusas", afirmó Ángela Aguilar en el comunicado.



La popular cantautora convirtió el desamor en arte, el dolor en poder, "y a través de su música, nos dio a muchas el valor de hablar nuestra verdad", añadió la cantante.



"Honrar su legado es profundamente conmovedor porque, como tantas mujeres, he encontrado fuerza en sus palabras. Este homenaje es más que una celebración de su música; es una promesa de mantener vivo ese espíritu valiente y de seguir amplificando las voces de las mujeres en todas partes", dijo la artista.



Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, "Paquita no solo dejó una huella profunda en la música ranchera, sino que también se posicionó como una voz influyente en la cultura popular", expresó Leonardo Aguilar.



"Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y seguidores en todo el mundo", agregó el joven vocalista.



La edición 37 del Premio Lo Nuestro se transmitirá este jueves desde Miami por Univision, UNIMÁS y ViX.

