Premios Goya: Ponen a la venta estatuilla del años 2008

Suscríbete a nuestros canales

Hace unas semanas se llevó a cabo la gala de los Premios Goya del cine español, que se celebró el 8 de febrero en Granada, y ahora se ha dado la noticia de que un usuario de la plataforma 'on line' de segunda mano Wallapop puso a la venta un trofeo de la Academia del Cine del año 2008.



El precio es de 12.000 euros, según el anuncio de un particular, quien señala que "por cuestiones de privacidad", el nombre y los datos del Goya solo se facilitarán al comprador.



El galardón, una cabeza de bronce del pintor español Francisco de Goya, se vende acompañado de un documento firmado del ganador y una fotografía del momento de la entrega de la estatuilla en la gala.



El anunciante señala que la venta debe ser hecha en persona, no se admiten envíos a domicilio.



"Objeto muy valioso y prácticamente imposible de encontrar en el mundo del coleccionismo. Rara vez a la venta", añade la explicación del anuncio en la plataforma de venta de objetos de segunda mano.



La estatuilla actual de los Premios Goya es una reproducción a partir de un vaciado en escayola original del busto de Goya realizado por Mariano Benlliure en 1902, conservado por la familia.



Desde los primeros galardones entregados, se ha reducido el peso de la escultura, que varía entre los 2,5 y 3 kilos.



La Academia celebra cada año, desde 1987, la calidad del cine español con la entrega de los Premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube