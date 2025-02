Thalía recuerda cómo fue actuar con Paquita la del Barrio: me puse tremendamente nerviosa

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo se encuentra de duelo, luego de que diera a conocer la noticia sobre la muerte de la reconocida cantante mexicana, Paquita la del Barrio.

Personalidades del mundo artístico y la política de México lamentaron la muerte de la cantante, quien falleció este lunes a los 77 años de edad, dejando un legado musical que le canta al desamor, al despecho y como venganza contra los malos amores.

La cantante Thalía le dedicó una extensa despedida, en la que recordó como Paquita aceptó salir en la telenovela María Mercedes e 1992, interpretándose a sí misma.

"Recuerdo que cuando me avisaron que@paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras.

Y cuál fue mi sorpresa que desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios ella,@CarmenSalinasLo y yo!

Fue una experiencia muy hermosa y divertida. Paquita marcó un camino claro y contundente al tratarse del empoderaliento de la mujer en la música. Ella siempre habló claro y segura de sí en sus canciones y ayudó a miles de mujeres en esta industria a sentirse más abiertas y seguras al hablar de sus experiencias de vida sin tabúes.

Gracias Paquita! Acá seguiremos escuchando tu voz incomparable celebrándote siempre! Mandando a su familia un abrazo de luz y amor en estos momentos tan difíciles", reza la publicación de la mexicana.

Otras personalidades se despiden de Paquita la del Barrio

La actriz Laura Zapata, buscó también una imagen del recuerdo. "Te llevas el aplauso eterno y el cariño de un pueblo que siempre te recordará. Descansa en paz, amiga".

“Adiós, mi Sra (señora)… ¡Serás recordada por generaciones que abrazaron tu música y tu legado!”, expuso en sus redes sociales la también cantante Yuri, quien al igual que Paquita es de Veracruz, estado del oriente de México. Afirmó que fue una de las últimas en grabar con ella. “A toda su familia mucha paz. Lo siento mucho”.

La actriz Maribel Guardia la llamó “única e irrepetible”, y recordó que compartieron escenario en varias ocasiones.

