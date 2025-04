Automóviles producidos en Estados Unidos pagarán impuestos en Canadá de este día

Suscríbete a nuestros canales

Canadá confirmó que a partir de este miércoles 9 de abril empezará a aplicar aranceles del 25 % a algunos automóviles fabricados en Estados Unidos en represalia por la medida similar adoptada por Washington el 3 de abril.

¿Qué originó la reacción de Canadá frente a Estados Unidos?

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, confirmó este martes la medida en un comunicado en el que indicó que los aranceles se aplicarán a los vehículos fabricados en EE.UU. y que no están cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC así como al contenido no generado en Canadá o México en vehículos importados desde Estados Unidos.



"Canadá sigue respondiendo de forma firme a todos los aranceles injustificados y no razonables impuestos por Estados Unidos a los productos canadienses. El Gobierno está firmemente comprometido a que EE.UU. elimine estos aranceles lo antes posible y protegerá a los trabajadores, empresas, economía e industria de Canadá", dijo Champagne.

¿Cuántos vehículos importó Canadá desde Estados Unidos?



Canadá es el mayor mercado para vehículos producidos en EE.UU. En 2024, Canadá importó vehículos del país vecino por valor de 35.600 millones de dólares canadienses (25.000 millones de dólares estadounidenses o 22.800 millones de euros).



El pasado 3 de abril entraron en vigor aranceles de EE.UU. del 25 % a los automóviles producidos en Canadá y no cubiertos por el T-MEC. Washington también ha anunciado que a partir del 3 de mayo algunas partes de automóvil canadienses serán gravadas con un 25 %.



Además, desde el 4 de marzo, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso un aranceles del 25 % a productos canadienses que no están regulados por el T-MEC y un 10 % a las importaciones canadienses de energía y potasa. Mientras que el 12 de marzo, EE.UU. impuso aranceles del 25 % al acero y aluminio canadienses.



Canadá ha respondido con represalias aranceles del 25 % a 30.000 millones de dólares canadienses de productos estadounidenses importados en el país y gravámenes recíprocos 29.800 millones de dólares canadienses de productos de acero y aluminio de Estados Unidos.

