Disputa entre Elon Musk y Donald Trump: así fue el toma y dame del dueño de X y el presidente de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de junio 2025, salieron a la luz varios desacuerdos entre el empresario dueño de la red social X, Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que el mandatario estadounidense, aseguró estaba decepcionado por las críticas que el magnate Elon Musk ha lanzado a su plan fiscal y apuntó que aunque ambos habían mantenido una buena relación, no sabe si volverá a ser el caso.



"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", dijo el líder republicano ante la prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval.

Cabe destacar que Elon Musk, llamó esta semana "abominación repugnante" al proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por Donald Trump y criticó a los republicanos que ya lo han votado en la Cámara Baja, acusándoles de haber cometido un "error".

Además, se atribuyó la victoria de Trump en las elecciones de 2024: "Sin mí Trump habría perdido, los demócratas hubieran controlado la Cámara de Representantes y los republicanos se habrían quedado en 51-49 en el Senado", dijo en X.

Finalmente, el empresario de 53 años de edad, aseguró en su última publicación, que el mandatario estadounidense se encontraba vinculado a los los archivos de Jeffrey Epstein.

Recordemos que, el financiero Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019, había estado acusado por tráfico y abuso sexual de menores. Una lista en manos de las autoridades de Estados Unidos contiene nombres de personajes públicos vinculados con él, que posiblemente habrían participado o fueron cómplices de los delitos.

¿Cómo ha sido la relación entre Donald Trump y Elon Musk?

Según se ha podido conocer a lo largo de los años, la relación entre estos importantes personajes, ha sido desde hace años una montaña rusa.



Antes de las presidenciales de 2016, que Trump ganó, Musk (consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X y xAI entre otras empresas) declaró a la cadena CNBC que pensaba que el político y empresario no era "el mejor tipo" para el cargo de presidente.



"No parece tener el tipo de personalidad que refleje bien a Estados Unidos", dijo.



Tras esa victoria electoral, Musk aceptó participar en un consejo asesor que Trump creó, pero tras su decisión de retirar en 2017 a EE.UU. del Acuerdo de París sobre la crisis climática se distanció del mandatario.



Las posturas entre Musk y Trump empezaron a acercarse de nuevo durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025). En 2022, el empresario compró Twitter, reactivó la cuenta del republicano y dio más espacio en la red social a las voces extremistas.

Cuando finalmente Trump regresó a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente recompensó a Musk con la dirección del todopoderoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la entidad encargada de recortar de forma drástica el gasto público federal y con acceso a información vital del país.



Musk se convirtió literalmente en la mano derecha de Trump: en numerosas ocasiones apareció en el Despacho Oval a la derecha del presidente mientras este lanzaba importantes anuncios económicos, de política nacional o de asuntos exteriores.

Musk anunció en abril que reduciría su dedicación a DOGE a "uno o dos días" a la semana a partir de mayo, pero el 28 de mayo dijo que abandonaría totalmente la gestión del departamento para centrarse en Tesla. Para entonces, Musk ya había lanzado alguna crítica al plan fiscal del presidente, aprobado ya por la Cámara Baja y que está siendo tramitado en el Senado.



El día de la despedida, en una nueva comparecencia conjunta el 30 de mayo en el Despacho Oval, Trump y Musk se intercambiaron elogios.



Pero el controvertido plan fiscal ha hecho realidad lo que muchos analistas anticipaban desde hacía tiempo: que el ego de los dos personajes era demasiado grande para permitir una coexistencia pacífica.



El martes, Musk calificó de "abominación repugnante" dicho proyecto fiscal y hoy dio un paso más y en su red social acusó al presidente de mentir cuando este dijo que había estado al tanto de sus pormenores.



"¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez", dijo Musk en X poco después de que Trump pareciera dar por terminado ese imposible 'bromance': "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así", señaló en la Casa Blanca.



Ese distanciamiento público acaparó de inmediato la atención de la 'magasfera', los seguidores del ideario 'Make America Great Again' del presidente, a la que se habían unido los partidarios de Musk.

Visita nuestras secciones de Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube