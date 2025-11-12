Francia fija posición sobre la operación militar de EEUU en El Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que el gobierno de su país se encuentra preocupado por la situación en aguas del Caribe, donde en los últimos dos meses Estados Unidos (EEUU) ha llevado a cabo operaciones militares.

“Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales”, afirmó Barrot en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, donde hoy se inició una reunión de dos días de los países del G7, refiere EFE.

Agregó que Francia también está presente en la región, con varios territorios bajo su soberanía, “donde viven más de un millón” de ciudadanos franceses.

En tal sentido, dijo que era esencial evitar inestabilidad y una potencial escalada.

Despliegue en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció nuevas acciones de seguridad que iniciaron la madrugada de este 12 de noviembre en todo el territorio nacional.

La medida se enmarca en la recién promulgada Ley del Comando para la Defensa Integral de Venezuela.

“A partir de este momento, al firmar esta Ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los Comandos de Defensa Integral, que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el Poder Popular. Al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados (…) Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional”, expresó desde el Salón Perú del Palacio de Miraflores en Caracas.