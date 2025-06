Más de ocho horas de cola por el nuevo Nintendo Switch : miles de fanáticos hacen largas filas en Estados Unidos y España

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de la Nintendo Switch 2 ha generado una gran emoción entre los aficionados a los videojuegos, quienes no dudaron en hacer largas filas durante la noche para ser de los primeros en adquirir la consola, que salió a la venta simultáneamente en todo el mundo este jueves 5 de junio de 2025.

Nintendo proyecta vender 15 millones de unidades de la Nintendo Switch 2 durante su primer año fiscal. Hasta ahora, Nintendo ha recibido 2.2 millones de solicitudes para su sorteo de compra anticipada en Japón, y las reservas en tiendas como Target se agotaron en menos de dos horas,

La información sobre este fenómeno fue recopilada del portal web de CNN en Español, que documentó la espera y entusiasmo de los fanáticos, así como de diversos perfiles de entusiastas de los videojuegos en la plataforma X (antes Twitter), donde usuarios compartieron sus impresiones y experiencias con la nueva consola.

Algunos usuarios manifiestan haber hecho 8 horas de colas para poder acceder a la esperada consola de juegos.

Nintendo Switch 2: el fenómeno de las consolas de videojuegos

Entre las novedades destacadas, la Nintendo Switch 2 mantiene la versatilidad de uso en modo portátil o conectada a una pantalla externa mediante un dock, incorpora controladores Joy-Con actualizados con funciones mejoradas y un botón exclusivo para GameChat, que permite comunicación y transmisión entre jugadores.

También se confirma la retrocompatibilidad con la mayoría de los juegos de la primera Switch, algunos de los cuales recibirán versiones mejoradas para aprovechar el nuevo hardware.

Este lanzamiento viene acompañado de un catálogo inicial robusto que incluye títulos emblemáticos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en versión optimizada para la nueva consola.

