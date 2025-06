Miguel Uribe y el dolor que lo acompaña desde niño: acusó a Pablo Escobar de matar a su madre

Suscríbete a nuestros canales

El senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, acusó al reconocido narcotraficante Pablo Escobar por la muerte de su madre, Diana Turbay, en el año 1991.

Durante una entrevista, el senador Uribe recordó el último día que vio a su madre.

"Recuerdo el último día que la vi, el día cuando me abrazó, me cargó y me dio un beso saliendo de la casa", aseguró Uribe.

Recuerda el senador que su madre estaba haciendo entrevistas al conocido Cura Pérez.

Según relata, la duración de esta entrevista podía variar de 2 a 4 días y no sabían la locación, sin embargo, tenían un "punto de encuentro con los supuestos enviados del Cura Pérez".

Estos "enviados", se supone la trasladarían hasta el lugar donde sería la entrevista.

En este sentido, el Senador señala que su madre salió un día miércoles y "nunca volvió".

Asegura que es una "historia larga" el como llegan a saber que es Pablo Escobar quien la secuestra ya que todos pensaban que la tenía era el Cura Pérez.

Adicionalmente, recuerda que el proceso del secuestro lo vivió muy cercano a su padre, incluso dormía junto a él.

Finalmente la madre de Uribe fue asesinada el 25 de enero de 1991 y señala Uribe Turbay que su padre viajó para ese entonces a Medellín, al Hospital General, donde ella se encontraba "practicamente muerta".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube