Otro vuelo con deportados desde los Estados Unidos llegará a Venezuela

Se espera que Venezuela reciba un vuelo de deportación desde Estados Unidos este jueves, el segundo de esta semana desde que se reanudaron los vuelos de deportación directa desde la pasado lunes. La aeronave buscaría a los connacionales en Honduras, y llegaría en horas de la noche a Maiquetía.

El Gobierno de Trump ha priorizado las deportaciones directas a Caracas desde que asumió el cargo, y a finales de enero, el enviado de la Casa Blanca, Richard Grenell, negoció un alivio parcial de las sanciones al petróleo venezolano a cambio de que Venezuela aceptara los vuelos de los deportados.

Sin embargo, el acuerdo de repatriación se estancó debido a la decisión que tomó en febrero el Gobierno de Trump de revocar una licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron realizar algunas operaciones en el país sudamericano.

Los vuelos de deportación se reanudaron esta semana, después de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles secundarios a las exportaciones de petróleo y gas venezolanos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendiera hasta finales de mayo la exención de Chevron para operar en Venezuela. El lunes, casi 200 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos aterrizaron en Caracas tras una breve escala en Honduras.

El vuelo de deportación del jueves también hará escala en Honduras, donde las autoridades estadounidenses entregarán a los migrantes que abordarán aviones venezolanos para continuar su viaje a Caracas. La escala es necesaria porque las aerolíneas venezolanas no tienen permitido volar a Estados Unidos y ambos países no comparten manifiestos de la IATA, ya que no mantienen relaciones diplomáticas, según una fuente de la Casa Blanca con conocimiento del asunto.

Sin embargo, la reanudación de los vuelos sugiere que las negociaciones directas entre ambos gobiernos están dando frutos.

“El vuelo de hoy demuestra que la comprensión de Maduro de la política estadounidense indica que, si se mantiene al margen en materia migratoria, podría lograr un acuerdo más favorable en el futuro”, declaró la fuente a CNN.

El Gobierno venezolano también ha estado recibiendo deportados de Estados Unidos en vuelos procedentes de otros países latinoamericanos, como México.

