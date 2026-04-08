Petroperú retoma la compra de petróleo venezolano tras 17 años en pausa: detalles

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La empresa estatal Petroperú volvió a adquirir petróleo proveniente de Venezuela después de más de una década sin realizar este tipo de operaciones.

Esta decisión marca un cambio importante en la dinámica energética del país , en medio de un contexto internacional que favorece la reactivación de vínculos comerciales con el sector petrolero venezolano.

La compra se realizó a través de la comercializadora internacional Trafigura, e incluye dos cargamentos que combinan crudo Merey 16 con el referente estadounidense West Texas Intermediate (WTI).

En total, la operación contempla alrededor de un millón de barriles, cuya entrega está prevista entre los meses de abril y mayo de 2026, según el medio Banca y Negocios.

"Los movimientos en el Perú se producen mientras se diversifica su mezcla de crudo. El país suele comprar petróleo pesado ecuatoriano para sus tres refinerías, pero ahora incorpora barriles venezolanos".

Cambio en la estrategia de abastecimiento peruano

Este movimiento refleja una nueva estrategia por parte de Perú para diversificar sus fuentes de suministro energético. Históricamente, el país ha dependido del petróleo pesado ecuatoriano para abastecer sus refinerías, pero ahora incorpora el crudo venezolano como una alternativa adicional dentro de su matriz energética.

Las empresas comercializadoras han jugado un papel clave en esta operación, facilitando la distribución del petróleo venezolano hacia distintos mercados. En este caso, Trafigura habría utilizado inventarios almacenados en el Caribe para garantizar una entrega más rápida y eficiente.

La reactivación de estas compras también está vinculada a factores globales, como el aumento de tensiones geopolíticas y la reorganización del mercado petrolero. En este escenario, varios países han optado por diversificar sus fuentes de energía para asegurar el suministro y enfrentar posibles fluctuaciones de precios.

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