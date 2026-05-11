Precios del petróleo Brent y Texas este 11 de mayo: mercado sigue en tensión

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Los precios internacionales del petróleo comenzaron la jornada de este 11 de mayo con importantes aumentos, en medio de un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre el suministro energético mundial.

El comportamiento del mercado mantiene la atención de inversionistas y gobiernos, ya que el valor del crudo continúa mostrando una tendencia alcista durante las últimas semanas.

El barril Brent, utilizado como referencia en Europa, superó los 104 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se acercó nuevamente a los 100 dólares por barril. Ambos indicadores reflejan el impacto de la incertidumbre internacional sobre el sector energético.

Así cotizan el Brent y el WTI

De acuerdo con los reportes más recientes del mercado, los principales tipos de petróleo registraron incrementos superiores al 3% frente al cierre previo. Expertos señalan que el aumento responde a factores políticos y comerciales que generan preocupación sobre la estabilidad del suministro global.

Petróleo Brent: entre 103,65 y 104,23 dólares por barril

Petróleo WTI: entre 96,44 y 98,29 dólares por barril

Los analistas consideran que el mercado permanece altamente sensible a cualquier noticia relacionada con conflictos internacionales o interrupciones en rutas estratégicas de exportación.

Uno de los factores que impulsa el aumento del petróleo es la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

A esto se suma la atención sobre el Estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte de petróleo. Cualquier incidente en esa zona podría afectar el comercio internacional y provocar nuevos incrementos en las cotizaciones.

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