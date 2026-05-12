Precios del petróleo Brent y Texas este 12 de mayo: crudo mantiene en alerta a los mercados

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El mercado petrolero internacional atraviesa una jornada de alta presión este 12 de mayo, luego de que los precios del crudo registraran un importante incremento.

Tanto el Brent como el West Texas Intermediate (WTI) reflejan una fuerte tendencia alcista que mantiene en alerta a inversionistas, gobiernos y sectores económicos vinculados a la energía. Los expertos señalan que el escenario global sigue marcado por incertidumbre y movimientos bruscos en las cotizaciones.

La preocupación de los mercados está relacionada principalmente con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la falta de acuerdos entre Estados Unidos e Irán.

En este sentido, la ausencia de avances diplomáticos ha generado temor sobre posibles problemas en el suministro mundial de petróleo, especialmente por los riesgos asociados al Estrecho de Ormuz, considerado una ruta estratégica para el comercio energético internacional.

Así cotizan el Brent y el Texas hoy

De acuerdo con los reportes del mercado energético, los principales indicadores petroleros continúan mostrando cifras elevadas:

Petróleo Brent (Referencia Europa): Cotiza por encima de $106 - $107 dólares por barril.

Petróleo Texas (WTI) (Referencia EE.UU.): Se sitúa por encima de los $100 dólares ($100.46 USD).

Analistas financieros indican que el comportamiento del petróleo responde también al temor de interrupciones en el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Una parte significativa del crudo mundial circula por esa zona, por lo que cualquier conflicto o restricción puede generar un impacto inmediato en la oferta global y disparar aún más las cotizaciones internacionales.

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