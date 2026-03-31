Hidrocarburos

Precios del petróleo Brent y Texas este 31 de marzo: presión global golpea al crudo

El entorno petrolero sigue caracterizado por movimientos bruscos en los precios.

Por Jessica Molero
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 08:49 am
Precios del petróleo Brent y Texas
Foto: Cortesía

Los precios del petróleo continúan bajo presión este 31 de marzo, reflejando un escenario internacional marcado por la incertidumbre

El crudo Brent se mantiene como referencia global en 116,30 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense se ubica en 103,44 dólares. Estas cifras evidencian el impacto directo de factores externos sobre la dinámica energética mundial.

Factores que impulsan el alza

El comportamiento reciente del crudo responde principalmente a tensiones geopolíticas que han generado preocupación sobre el suministro. Entre los elementos más influyentes destacan:

  • Conflictos en Oriente Medio

  • Riesgos en rutas estratégicas de exportación

  • Amenazas a infraestructuras petroleras

  • Incertidumbre en decisiones políticas internacionales

Este conjunto de variables ha elevado la volatilidad y mantiene en alerta a los mercados.

Declaraciones que sacuden el mercado

Uno de los puntos clave ha sido el pronunciamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de tomar control de la isla de Jark

Este territorio es fundamental para las exportaciones de Irán, ya que concentra gran parte de su capacidad de almacenamiento y despacho de crudo hacia el exterior.

Las afirmaciones del mandatario generaron reacciones inmediatas, ya que abren la puerta a un posible conflicto de mayor escala en una zona estratégica para el comercio energético.

Por tanto, la combinación de conflictos, amenazas y decisiones políticas ha generado un clima de nerviosismo entre inversionistas y países dependientes del crudo.

Además, cualquier evento inesperado puede provocar nuevas alzas, especialmente si se ven afectadas rutas marítimas o centros de producción relevantes.

A corto plazo, el mercado continuará atento a posibles acuerdos o escaladas en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, los precios del petróleo siguen reflejando un panorama incierto que podría incidir en la economía global.

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